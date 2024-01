Due Tesla ai vertici della classifica

In testa il crossover compatto Model Y, seguito dalla rinnovata berlina Model 3. Più distanziate la Fiat Nuova 500 e la Smart Fortwo. Fra le più vendute un’elettrica premium come l’Audi Q4 e-tron incalzata dalla Megane E-tech. Immancabile l’economica Dacia Spring, ma anche la cinese MG4. Da segnalare la citycar e-208 di Peugeot con l’upgrade in potenza e autonomia.

