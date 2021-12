Auto diesel, i motori Tdi Volkswagen potranno funzionare con BioDiesel

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volkswagen prevede di ridurre l'impronta di carbonio della sua flotta in Europa del 40% entro il 2030, non solo con l’elettrico. L'azienda ha ufficializzato che tutti i modelli equipaggiati con i quattro cilindri Tdi (CW 25/21) consegnati da fine giugno scorso sono omologati per funzionare anche con BioDiesel, combustibile ottenuto con parti biologiche di recupero, quando questo sarà disponibile a livello locale. Una soluzione che secondo Volkswagen consentirebbe di diminuire le emissioni di CO2 tra il 70 e il 95%.

Thomas Garbe, Head of Petrol and Diesel Fuels di Volkswagen commenta così l’approvazione ufficiale: «Stiamo consentendo ai clienti e soprattutto alle flotte aziendali in Europa di ridurre significativamente le emissioni non appena il gasolio "bio" sarà disponibile a livello locale. Esiste una gamma variegata, seppur non ancora diffusa, di questo genere di combustibili. Quelli come l’Hvo (Hydrotreated vegetable oil) vengono prodotti da residui biologici e materiali di scarto: si tratta di olii convertiti in idrocarburi per reazione con l'idrogeno e aggiunti al gasolio in varie quantità. Gli stessi, però, possono anche essere utilizzati integralmente come combustibili massimizzando, così, i benefici in termini di riduzione delle emissioni».