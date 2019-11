Auto e camion, dal 2022 sistemi di sicurezza elettronici obbligatori su tutti i veicoli

Per le autovetture e i furgoni saranno richieste ulteriori misure avanzate di sicurezza, tra cui i sistemi avanzati di frenata di emergenza; i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia; zone più ampie di protezione relative all'impatto della testa in grado di ridurre le lesioni per gli utenti vulnerabili della strada, come pedoni e ciclisti, in caso di collisione.



Oltre ai requisiti generali e ai sistemi esistenti (come l'avviso Ldw di deviazione dalla corsia e i sistemi avanzati di frenata di emergenza), gli autocarri e gli autobus dovranno essere progettati e costruiti in modo tale che gli angoli morti intorno al veicolo siano ridotti in maniera considerevole. Dovranno inoltre essere dotati di sistemi avanzati in grado di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti situati in prossimità immediata del veicolo.



Inoltre, secondo il regolamento la Commissione può emanare norme specifiche per la sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno e dei veicoli automatizzati. Il regolamento si applicherà 30 mesi dopo la data di entrata in vigore. Per un numero limitato di dispositivi è prevista una data di applicazione ulteriore per consentire ai costruttori di autovetture di adeguare la produzione ai nuovi requisiti.

