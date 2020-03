Auto e Coronavirus, cala il premio medio delle polizze Rc L'Italia vive un momento di stallo anche nella mobilità dovuto alle limitazioni della pandemia in corso. È questa l'occasione però per fare delle valutazioni in abito assicurativo, come emerge dall'aumento dell'uso dei comparatori per trovare la miglior soluzioni alle proprie esigenze di Giulia Paganoni

4' di lettura

La mobilità non perde il suo appeal, anche in questa situazione che vede il blocco quasi totale della circolazione. A tener alto l'interesse sono le ricerche online sul tema assicurazioni auto, che vedono un aumento marcato nell'uso di comparatori per trovare e sottoscrivere la migliore soluzione. Tra questi, SOStariffe.it registra un miglioramento delle performance, sia in termini di permanenza sul comparatore (+20%) che di tasso di vendita (+10%).

Ma l'elemento più importante registrato dal sito di comparazione è una diminuzione media dell'11,6% del premio medio Rca con picchi di oltre il 23% per alcune compagnie e in alcune provincie italiane. L'assicurato online è un uomo di età compresa tra i 35 e i 54 anni, che vuole sfruttare al meglio le opportunità di risparmio offerte dalla comparazione sul web.



Come reagisce il comparto della mobilità

Dal 9 marzo l'Italia è ferma. A questo ha fatto seguito un brusco calo delle immatricolazioni di auto e moto, queste ultime richiamo anche l'invenduto data l'introduzione alla fine dell'anno degli Euro 5. Guardando al fronte assicurativo, il decreto Cura Italia non ha previsto alcuna sospensione dei pagamenti, ma un allungamento da 15 a 30 giorni del periodo durante il quale l'Rc Auto continua a coprire il guidatore (anche in seguito la sua naturale scadenza) prima che subentri la nuova polizza.

Lo stallo sulle immatricolazioni attuale (e delle prossime settimane) potrà influirà significativamente sul prossimo quadrimestre. Di contro, l'e-commerce ha subito un forte aumento rispetto alla media dello scorso anno, pari ad oltre il 15%. Per quanto riguarda il settore assicurazione auto, le ricerche online si sono inizialmente ridotte del 20% per poi iniziare una timida risalita negli scorsi giorni.



L'analisi di SOStariffe.it

SOStariffe.it ha analizzato il target di chi ricerca assicurazioni auto online in questo periodo e non ha rilevato grandi cambiamenti sociodemografici rispetto ai mesi precedenti. Sono stati registrati, però, degli incrementi significativi nell'utilizzo del comparatore online in questo settore specifico. Il portale registra anche un calo dei costi delle polizze Auto.



Nel momento in cui si utilizza un comparatore online per avere accesso alle migliori polizze assicurative e in questo momento, gli utenti dimostrano di avere più calma e inserire i dati con una maggior precisione.