Auto e Coronavirus, al via i servizi per la sanificazione delle vetture Gli operatori della distribuzione automotive si sono attrezzati per rispondere alle esigenze di sicurezza nate con la pandemia. Il caso di Autotrade & Logistics

1' di lettura

Il Covid-19 costringe a ripensare anche i processi di preparazione e gestione delle vetture, anche quelle in carico a flotte aziendali, perché adesso è prioritaria l'esigenza delle sanificazione degli abitacoli. Nascono o si potenziano nuove linee di business in seno agli operatori specializzati come, per esempio, Autotrade & Logistics, azienda del gruppo Koelliker che opera nella logistica e nella supply chain dell'automotive. Gestisce infatti l'arrivo, il transito, il trasporto e la consegna di veicoli in tutta Europa per numerose case automobilistiche e operatori del mercato auto.

Per affrontare le criticità generate dal Coronoavrurs ha attivato servizio di sanificazione delle autovetture lungo tutta la filiera per rispondere alla necessità di garantire la sicurezza dei veicoli. Questa attività di messa in sicurezza dei veicoli è attiva lungo tutto il processo, dal momento in cui la vettura raggiunge il Porto di Livorno, alla gestione presso la piattaforma logistica dedicata alle automobili fino al momento del cosiddetto Pdi (Pre Delivery Inspection) in cui avviene il processo di sanificazione e il veicolo viene preparato per la consegna al concessionario. Il processo mira a sanificare oltre 500 auto al giorno destinate vengono distribuite su tutto il territorio italiano.