Auto e flotte aziendali, domani in edicola il Rapporto Motori del Sole 24 Ore

Domani in edicola il nuovo rapporto motori realizzato da Sole 24 Ore Motori. Oltre alle novità di prodotto e alle concept fresche di lancio, un approfondimento su come sta cambiando il mercato a partire dalla transizione energetica fino alle difficoltà legate alla carenza di semi conduttori e alle conseguenze dell'invasione russa in Ucraina. Tra gli approfondimenti il futuro di maxi gruppi come Stellantis e Volkswagen, entrambi concentrati sul passaggio ad una mobilità completamente elettrica. Spazio anche alle flotte, con i modelli più adatti e sui cambiamenti del settore.