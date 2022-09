Auto e furgoni elettrici, meno vincoli di potenza e peso sulle patenti

Quindi la novità ha scarso impatto. Andrà poi chiarito quali auto potranno essere ufficialmente considerate ibride plug-in. Più efficace l’abolizione di tutti questi limiti in vigore dal 10 novembre 2021 nei casi in cui il neopatentato ha a fianco un adulto sotto i 65 anni con patente conseguita da oltre 10 anni o di categoria superiore.

Requisiti morali

In principio erano i motorini, in seguito anche le microcar. I delinquenti abituali, cui l’articolo 120 del Codice della strada impedisce di essere titolari di patente per cercare di evitare che utilizzino veicoli per le loro attività criminali, tendono a spostarsi con mezzi che non richiedono la licenza di guida. Vent’anni fa, l’introduzione dell’obbligo di patentino (ora patente AM) rese loro la vita più difficile. Ma non troppo: nel frattempo, sono proliferate le bici a pedalata assistita, che si possono anche «truccare» per trasformarle di fatto in motorini elettrici (lo stesso Dl Infrastrutture introduce sanzioni per questo illecito).

Il Dl aggiunge all’articolo 120 un comma 6-bis, che dà al giudice (nella sentenza di condanna o nell’applicare una misura di sicurezza o prevenzione) e al prefetto (irrogando i divieti previsti dal Testo unico sugli stupefacenti, Dpr 309/1990 o revocando la patente ai condannati che ne avevano già una) la facoltà di vietare la guida di bici a pedalata assistita finché durano la condanna o le altre misure citate.

Contro i provvedimenti prefettizi si può presentare ricorso amministrativo al ministero dell’Interno, che ha 60 giorni per decidere. Chi guida lo stesso una e-bike rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 7.000 euro e la confisca del mezzo.

Mancato rinnovo

Con l’innalzamento dell’età media della popolazione, sono diventati sempre più frequenti i casi di persone che non si sottopongono alla visita medica di rinnovo della patente, ma a distanza di anni vogliano tornare a guidare. C’è il problema di capire se si ricordino le nozioni teoriche e pratiche per guidare, affrontato solo con circolari ministeriali. Ora il Dl Infrastrutture modifica l’articolo 126 del Codice della strada stabilendo che, se una patente è scaduta da oltre cinque anni, dopo la visita medica occorre prenotare un «esperimento di guida», in cui eseguire «almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico» previsti nel normale esame di guida (in pratica, un test abbreviato).