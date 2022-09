Auto e giovani, crolla il numero di vetture intestate agli under 25

Ascolta la versione audio dell'articolo

Perdita dello status dell’automobile e aumento dell’età in cui i giovani diventano indipendenti. Due fattori contrastanti ma che hanno come conseguenza comune il crollo del 43% delle auto intestate agli under 25, passando da oltre un milione nel 2011 a 590mila unità nel 2021 con un numero di popolazione della fascia d’età rimasta stabile. Sono questi i dati che emergono dalla ricerca del postale segugio.it. Ma non deve stupirci; infatti già lo scorso anno Aci aveva rilevato che un under25 su otto possedeva un’auto.

L’automobile ha perso il suo status culturale

Una delle ragioni del calo è che guidare un’auto non è più simbolo di emancipazione come lo è stato per le generazioni precedenti, testimoniato anche dal fatto che i giovani prendono la patente sempre più tardi. Infatti, nel mese di agosto 2022, tra gli under 25 solo il 53% ha preso la patente a 18 anni, mentre tra gli over 50 è stato l’80% a farlo appena maggiorenne.

Da un lato, la perdita di status dell’auto si lega alla crescente sensibilità ambientale e alle relative limitazioni alla circolazione di mezzi vecchi e inquinanti, che in passato costituivano spesso le prime vetture possedute dai giovani. Dall’altro, nei grandi centri urbani si sono moltiplicate le opportunità di mobilità alternativa, quali ad esempio i veicoli in sharing (bici, monopattini per citarne alcuni).

Indipendenza economica sempre più tardiva

Un altro motivo sta nell’emancipazione economica, che i giovani raggiungono sempre più avanti nel tempo. I dati mostrano come dal 1981 al 2021 il numero di occupati under 25 si è ridotto del 68%, passando da oltre 3 milioni a 1 milione, mentre il numero di occupati totali nello stesso periodo è cresciuto dell’11%. A ciò si aggiunge un calo dei redditi medi percepiti dai giovani intorno al 30% tra il 1975 e il 2019, secondo stime effettuate dall’Inps. Non sorprende quindi che l’Italia sia uno dei Paesi in Europa con la più alta percentuale di giovani under 30 che vive ancora con i genitori, l’85,4%, contro il 67,1% della media europea (Eurostat).

È evidente quindi il motivo per cui i giovani fanno fatica a sostenere i costi di gestione di un’auto, tra i quali ha un peso importante l’Rc Auto, che sta tornando a salire e che è mediamente più cara per la fascia d’età degli under 25. Secondo i dati dell’Osservatorio segugio.it del mese di agosto 2022, gli under 25 pagano in media un premio Rc auto di 759 euro, oltre il doppio della media nazionale di 369 euro.