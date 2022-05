Auto e infotainment, ora il passeggero può vedere un film senza distrarre il guidatore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Distrazioni addio e più divertimento per i passeggeri, soprattutto nei viaggi lunghi. arriva lo Switchable Privacy Display. Si tratta di uno schermo creato da Continental che consente di visualizzare le informazioni sul veicolo in modo dinamico, in modalità “privacy” o visibili a tutti. Pertanto, i contenuti multimediali o i vari dati visualizzati sullo schermo non distraggono il conducente. Su richiesta e se la situazione del traffico lo consente, tutti i passeggeri (pilota compreso) avranno accesso a varie opzioni di intrattenimento e informazioni. Continental ha risolto il problema dei display tradizionali per laptop che non consentono l’uso della modalità privata o il passaggio flessibile tra le singole modalità.

Philipp von Hirschheydt, capo della User Experience Business Area di Continental, ha affermato che i veicoli moderni stanno diventando sempre più simili a smartphone mobili. Tuttavia, la distrazione è ancora una delle principali cause di incidenti stradali. Ecco perché, con la loro nuova soluzione, Continental mira a fornire un’esperienza digitale, con la minor disattenzione possibile. L’esperienza dell’utente diventerà un elemento nel prossimo periodo, ma è fondamentale che i passeggeri, rispetto ai conducenti, abbiano anche accesso a nuove opzioni IT e di intrattenimento.

Un altro vantaggio del nuovo display è che rende il contenuto invisibile semplicemente premendo un pulsante, grazie alla distribuzione della luce commutabile. In modalità privacy infatti, meno dell'1% della luce raggiunge il guidatore. Questa è la prima volta che la tecnologia viene utilizzata da un produttore o fornitore automobilistico. I primi prodotti Switchable Privacy Display dovrebbero arrivare sul mercato nel 2024.