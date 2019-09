Auto e meccanica frenano l’industria: produzione in calo dello 0,7% a luglio Produzione industriale in calo dello 0,7% sia rispetto a giugno che in rapporto allo stesso mese del 2018. Male la filiera meccanica, frenata dalle difficoltà della Germania. Auto in caduta libera a -14%. Bene (oltre il 3% di crescita) solo alimentare ed elettronica di Luca Orlando

Ancora giù. Per il secondo mese consecutivo su base congiunturale, il quinto in termini annui. I dati di luglio sulla produzione industriale rilevati dall’Istat confermano il momento negativo della nostra manifattura, in calo dello 0,7% sia rispetto a giugno che in rapporto allo stesso mese del 2018.

Frenata annua che in realtà quasi raddoppia per la manifattura (-1,3%), con la media globale sostenute invece dal settore energia.

L’intera area della meccanica e della componentistica continua a patire le difficoltà del settore auto, non solo in Italia, con frenate che riguardano in particolare macchinari e attrezzature (-6,9%), mezzi di trasporto (-2,5%) prodotti in metallo (-1,5%) e gomma-plastica (-3%). A pesare sui mezzi di trasporto (e sulla media globale) è in particolare l’auto, la cui produzione si riduce del 14%.

Male anche tessile-abbigliamento, mentre gli unici due settori che mostrano crescite convincenti sono alimentari ed elettronica, in entrambi i casi in progresso di oltre tre punti.