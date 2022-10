Auto e Moto d'Epoca 2022: date, cosa vedere e come arrivare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Auto e Moto d'Epoca 2022 sta per aprire i battenti a Padova, mandando in scena l'ultima edizione organizzata nella città veneta. Se del 2023 la kermesse dedicata alle auto e moto storiche andrà in scena a Bologna, per l'edizione '22 le i visitatori attesi da oltre 46 nazioni potranno accedere alla fiera padovana da giovedì 20 ottobre fino a domenica 23. Tante le novità attese, a partire dalla Mostra Ferrari Classiche dove saranno presenti esemplari dal grande valore storico come la 125 S e la 250 Gt.



Auto e Moto d'Epoca 2022, cosa vedere



A Padova Mercedes-Benz Italia, insieme al Mercedes-Benz Registro Italia, festeggia i 70 anni della Mercedes SL. Il 12 marzo del 1952, sull’autostrada A 81, nei pressi di Stoccarda, viene infatti presentata per la prima volta la 300 SL, un modello destinato al successo nelle competizioni che, a partire dal 1954, fu trasformata in una supersportiva di serie. Oltre a Mercedes saranno presenti Alpine, Bentley, BMW Motorrad, i brand dell'Heritage Stellantis, McLaren e Morgan. Il Mauto – Museo Nazionale dell'Automobile partecipa con l'anteprima della mostra “The Golden Age Of Rally”, un'esposizione inedita nel panorama internazionale e un viaggio nella storia di questa disciplina sportiva focalizzata sui modelli che, tra gli anni Sessanta e Novanta del secolo scorso, hanno vinto le più importanti gare del campionato: da Montecarlo al Rally Safari, dal Mille Laghi in Finlandia a Sanremo. Esposti esemplari iconici, come la Mini Cooper e la Lancia Stratos. Supermoto 70 è, invece, intitolata la mostra dedicata alle grandi moto stradali degli anni 70: divertenti, performanti, ricercate come status symbol, le moto stradali di grossa cilindrata conquistarono l'immaginario del pubblico e del cinema gettando le basi per un intero segmento di mercato. Organizzata assieme a Veloce Classic London, la mostra racconterà la nascita e crescita di questo fenomeno con particolare attenzione all'apogeo delle moto giapponesi e alla storia dei modelli più significativi prodotti in Italia e in Europa in un un'epoca di grande espansione delle due ruote



Biglietti Auto e Moto d'Epoca 2022



Quanto costa entrare ad Auto e Moto d'Epoca 2022? Si parte dai 50 euro per la giornata di giovedì 20 ottobre, con orari per i visitatori 9:00-18:00. venerdì, sabato e domenica, invece, osserveranno l’orario 9:00-19:00. Per quanto riguarda i biglietti, sarà possibile acquistare i ticket sia per il singolo giorno di visita che in abbonamento. Venerdì il biglietto unico costerà 30 euro, invece per le giornate di sabato e domenica il prezzo sarà di 25 euro. Previste riduzioni per i ragazzi dai 12 ai 17 anni e per le persone con invalidità fino all’80%, che pagheranno 20 euro. Ingresso gratuito invece per gli under 12 e per gli invalidi oltre l’80% con accompagnatore.



Come arrivare a Padova Auto e Moto d'Epoca



Organizzata presso la Fiera di Padova, si può raggiungere in auto attraverso l’uscita Padova Sud attraverso la A13 Bologna-Padova, oppure le uscite di Padova Est e Ovest sull’A4 Venezia-Milano. Per parcheggiare è consigliabile prenotare il posto online, per essere sicuri di trovare posto in uno dei nove parcheggi disponibili. Comodo l'arrivo in treno, grazie alla stazione a soli 10 minuti di distanza.