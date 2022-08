Auto e Moto d'Epoca 2023 a Bologna. Addio a Padova

Ascolta la versione audio dell'articolo

Auto e Moto d’Epoca dice addio a Padova ed è pronta a trasferirsi a Bologna a partire dal 2023. Se la 39°edizione in programma dal 20 al 23 ottobre continuerà ad essere organizzata nella città veneta, da sempre sede di una delle più importanti fiere legate al mondo dei mezzi storici, il quarantesimo anniversario di Auto e Moto d’Epoca sarà all’ombra delle Due Torri. Lo spostamento deriva da un accordo siglato da Padova Hall, società proprietaria del marchio di Fiera di Padova, Intermeeting e BolognaFiere per trasferire la manifestazione nei padiglioni del gruppo felsineo. L'operazione, spiega una nota della stessa BolognaFiere, ha un valore di 5 milioni di euro e "si inserisce in una collaborazione più ampia tra i due poli espositivi, volta a far sviluppare ulteriormente 'Auto e Moto d'Epoca' in un quartiere più ampio e funzionale, e a liberare, al contempo, a Padova risorse e spazi utili a intraprendere con più forza il cammino di riconversione intrapreso con il nuovo piano industriale".

Ritorno del Memorial Bettega

Auto e Moto d’Epoca 2023 potrebbe riportare a Bologna anche eventi seguiti da migliaia di appassionati, come il Memorial Bettega organizzato durante il compianto Motor Show. È stato lo stesso patron della kermesse, Mario Carlo Baccaglini, ad anticipare alla stampa la volontà di rilanciare il Trofeo Bettega all’interno dell’area fieristica felsinea.