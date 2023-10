Auto e Moto d’Epoca, a Bologna oltre 7.000 auto e moto tra passato, presente e futuro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Buona la prima. La 40° edizione di Auto e Moto d’Epoca conferma l’idea vincente di trasferirsi da Padova a Bologna, grazie al raddoppio degli spazi espositivi garantiti da BolognaFiere e da una maggiore presenza di espositori e pubblico arrivato da tutto il mondo. I 13 padiglioni e i 235.000 metri quadri a disposizione di AME, dal 26 al 29 ottobre, hanno ospitato 14 costruttori, oltre 7000 auto e moto d’epoca e segnato il raddoppio del pubblico nella giornata inaugurale dedicata a collezionisti ed esperti del settore con una presenza del 35% di stranieri. Non solo auto d’epoca ma anche novità in arrivo sul mercato, come sottolineato dagli stand ufficiali, tra i tanti presenti, di Alpine, Mercedes-Benz, Volvo e l’heritage del Gruppo Stellantis. Grande soddisfazione anche per le due ruote, a cui per il primo anno è stato dedicato un intero padiglione.

AME 2023, le curiosità

Tantissimi i modelli rari tra quelli esposti ad Auto e Moto d’Epoca, a partire dal prototipo della Miura SV appartenuto a Ferruccio Lamborghini in persona ed esposto allo stand del Museo Lamborghini. Non si può̀ non menzionare la Ferrari 275 Gtb appartenuta a Clint Eastwood, ricevuta in regalo dal produttore Dino De Laurentiis nel 1966 e caratterizzata dall’affascinante colorazione verde scuro.

Mercedes ad Auto e Moto d’Epoca

Mercedes-Benz Italia, insieme al Mercedes-Benz Registro Italia ha portato a Bologna una retrospettiva sui coupé della Stella e l’anteprima italiana della CLE Coupé. Oltre alla novità in arrivo sul mercato italiano, lo stand Mercedes vedeva una selezione di alcune tra le sue più illustri antenate: una 280 SE (W 111), una 280 CE (C 123), una 560 SEC (C 126) e una CLK 55 AMG (C 208). In aggiunta allo spazio espositivo all’interno della fiera, non è mancata una parata dei modelli più iconici della Stella, in un’alternanza tra passato e futuro, che hanno sfilato per le vie del centro di Bologna per rendere omaggio alla città che per la prima volta ospita quello che è oggi considerato uno dei principali eventi al mondo dedicati agli appassionati dell’heritage, a due e quattro ruote

Volvo ad Auto e Moto d’Epoca

Cosa ci fa un costruttore automobilistico come Volvo pronto a diventare completamente elettrico ad Auto e Moto d’Epoca. Il concetto di Heritage è sempre stato molto importante per il brand svedese, in quanto ponte con il passato che porta anche allo sviluppo per il futuro.

Partendo da questo concetto, Volvo ha partecipato alla kermesse bolognese con l’intento di mostrare come, anche negli sviluppi tecnologici più avanzati che caratterizzano le Volvo di ultima generazione, si possano ritrovare i valori che hanno reso Volvo riconoscibile nel tempo con auto apprezzate in tutto il mondo. Quattro i modelli esposti allo stand: Si tratta dei prototipi VESC (Volvo Experimental Safety Car) del 1972 ed ECC (Environmental Concept Car) del 1992, ai quali sono state affiancate le nuove Volvo EX30 ed EX90, modelli 100% elettrici in arrivo nei prossimi mesi sul mercato italiano. Oltre alle auto esposte, il costruttore svedese ha organizzato a AME 2023 un raduno dei soci del Registro Italiano Volvo, con oltre 100 presenti, e dei test drive per i visitatori a bordo di XC40.

Auto e Moto d’Epoca 2024, le date

La grande affluenza di pubblico durante l’edizione di Auto e Moto d’Epoca 2023, come abbiamo potuto constatare in occasione della visita alla manifestazione, conferma come ci sia ancora molta voglia di partecipare ad eventi dedicati alle due e quattro ruote. Già annunciate le date della 41° edizione: Auto e Moto d’Epoca 2024 si terrà dal 24 al 27 ottobre a BolognaFiere.