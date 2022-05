Auto e moto, lunedì in vigore gli incentivi fino a 5mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Lunedì 16 maggio entrano in vigore gli attesi incentivi per le auto e le moto non inquinanti con sconti fino a 5.000 euro. Il decreto - secondo quanto si apprende dal Mise - sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sarà subito operativo. Ai fini del bonus saranno validi i contratti di vendita stipulati con i concessionari a partire da lunedì prossimo. I concessionari potranno accedere alla piattaforma di prenotazione del ministero dello Sviluppo economico, gestita dalla società in-house Invitalia, a partire da mercoledì 25 maggio sulla base di contratti di vendita stipulati però già a partire da lunedì prossimo, 16 maggio.



Le risorse stanziate

Il provvedimento, firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi e seguito con grande attenzione dal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, quasi due miliardi in tre anni

Loading...

Come funzionano gli incentivi

Il decreto prevede 3 mila euro per l'acquisto di un'auto della fascia 0-20 g/km, a cui si aggiungeranno 2 mila euro in caso di rottamazione. Per le vetture fra 21 e 60 g/km, l’incentivo sarà di 2000 euro più altri 2000 in presenza di rottamazione. Per le vetture della terza fascia, con emissioni tra 61-135 g/km, l'incentivo di 2.000 euro sarà erogato solo con la rottamazione di una automobile inferiore a Euro 5, di proprietà da almeno 12 mesi all’intestatario della nuova vettura acquistata (o a un familiare convivente).

Incognita click day

Il meccanismo porterà inevitabilmente a un click day per i concessionari intenzionati ad assicurarsi con la prenotazione l'accesso alle agevolazioni, che si ferma all'esaurisi delle risorse. Probabilmente le maggiori richieste arriveranno per la fascia 61-135 g/km, composta da modelli termici tradizionali con alimentazione benzina, gasolio e Gpl.