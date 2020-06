Auto e moto, ora c’è il documento unico ma il Covid complica tutto

Su questo quadro si è innestata l’emergenza Covid-19, che ha tenuto chiusi per mesi - interamente o parzialmente - quasi tutti gli uffici pubblici, con i dipendenti messi in smart working. È accaduto anche per Motorizzazione (salvo le operazioni non rinviabili da effettuare in presenza, come quelle tecniche sui mezzi pesanti, e ora si sta riprendendo anche per gli esami patente sia pure tra le polemiche e diffide per l’assenza di protocolli di sicurezza antivirus condivisi con i sindacati) e Pra.

Il Duc è partito proprio in questa fase, mentre era ancora in avvio la digitalizzazione dei fascicoli delle pratiche. Così è stato consentito che rimanessero in uso presso le agenzie che curano tali pratiche anche i fascicoli cartacei, che però è stato difficile consegnare a mano a uffici pubblici del tutto chiusi o aperti con forti limitazioni. Ancora adesso che si va verso una riapertura totale o comunque ampia, il cartaceo è tollerato. Non si sa fino a quando.

La chiusura degli uffici ha impattato anche sui cittadini. Il Pra ha acconsentito a presentare pratiche anche solo con mail ordinaria (eccezionalmente, non è stata ritenuta necessaria la pec), ma nel caso del passaggio di proprietà (l’operazione più comune tra i privati) il sistema è stato concepito in modo da rendere di fatto ancora necessaria la presenza di persona.

Dove recarsi, però? In teoria, è disponibile tutto il circuito dello Sta (Sportello telematico dell’automobilista, che comprende tutti gli effici provinciali di Motorizzazione e Pra e le agenzie di pratiche). Ma nella pratica la Motorizzazione non ha mai avuto abbastanza personale per svolgere significativamente il servizio (deve concentrarsi soprattutto su revisioni e patenti). E, con l’emergenza Covid-19, al Pra si può accedere solo su appuntamento, non facile da prendere perché molti uffici non sono ancora aperti al pubblico tutti i giorni e in ciascuno il numero di sportelli è stato ridotto per favorire il distanziamento sociale.

Perciò non di rado non resta che rivolgersi a un’agenzia, che naturalmente, essendo un’impresa privata, percepisce un compenso (circa un centinaio di euro) che si aggiunge al costo vivo della pratica.