Auto e videogame, ai teenager piacciono le macchine potenti vintage: Nissan Skyline, Chevrolet Corvette e Ford Mustang

Non è la realtà ma una rappresentazione di essa. I videogame sono sempre più popolari nei giovani e le loro scelte nei giochi possono indicare quelle che saranno le preferenze nel momento in cui si troveranno ad acquistare un'auto. E cosa preferiscono? La più popolare è la Nissan Skyline con 1.271 preferenze.

Le preferenze dei modelli nei videogiochi

La ricerca condotta da confuse.com nel secondo quarto (Q2) del 2022 (aprile, maggio e giugno) ha analizzato The Internet Game Car Database mettendo in mostra che i teenager hanno una marcata preferenza per Nissan Skyline (1.271) e Chevrolet Corvette (1.270), dove proprio il marchio di quest'ultima risulta essere il più apprezzato comparendo 2.429 volte. Terza e a poche unità di distanza Ford Mustang con 1.263 scelte. Mentre le altre auto sono un po’ più distaccate in ordine di popolarità: Chevrolet Camaro (1.058), Mitsubishi Lancer (X), Subaru Impreza (974), Mazda Rx-8 (952), Honda Civic (695), Volkswagen Golf (637) e Toyota Supra (592).

A quali videogiochi appartengono?

Tanto del merito del numero delle apparizioni è dato anche dalla popolarità dei videogiochi in cui sono presenti. La Skyline appare quasi tre volte di più del secondo modello Nissan più popolare: la Gt-R (462 presenze e fuori dalla top ten). Prodotta per la prima volta nel 1957, la Nissan Skyline rimane popolare sei decenni dopo ed è una presenza regolare in franchise come Gran Turismo. Lo Skyline può anche essere guidato in pietre miliari del settore come Mario Kart e Grand Theft Auto V.

Chevrolet Corvette è popolare tra i franchise di Forza e Gran Turismo, questa vettura classica presenta il 20% in più rispetto alla Chevrolet Camaro al quarto posto (1.058). Nonostante abbia quasi 70 anni, la Corvette del 1953 compare in titoli del 21° secolo come Forza Horizon 2 per via di un design immediatamente riconoscibile.

L’iconica Ford Mustang presenta 1.263 volte, piazzandosi al terzo posto assoluto. Rappresentato nei preferiti dai fan come Rocket League e Need for Speed, è più popolare della Ford GT (394 presenze) e della Model A (196).