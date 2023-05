Auto, ecco i 10 modelli più venduti in Italia ad aprile

La Fiat Panda continua ad essere l'auto preferita dagli automobilisti italiani, seguita dalla 500, così come si conferma ai vertici della top ten la Lancia Ypsilon. Due Dacia nelle prime dieci, la Sandero in quarta posizione e la Duster in decima. Ford Puma, Peugeot 3008, Vw T-Roc e Jeep Renegade oltre all’altra Fiat 500 X confermano il successo dei modelli suv-crossover

