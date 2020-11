Auto, ecco i numeri in Europa: boom di elettriche ed ibride. Vw ID.3 è la e-car più venduta

In testa alla vendite di auto ibride c'la Toyota Yaris

Dopo aver di fatto raggiunto o quasi le vendite di modelli plug-in hybrid, la 100% elettriche puntano le hybris e le mild hybrid. La top ten delle elettriche più vendute in ottobre vede come detto in precedenza in testa la prima Volkswagen a batteria, la ID.3 con 10.475 unità, seguita dalla Renault Zoe con 9,778 unità, dalla Hyundai Kona con 5.261 unità, dalla Kia Niro con 3.858 unità, dalla Peugeot 208 con 3.757 unità, dalla Smart ForTwo con 2.829 unità, dalla Bmw i3 con 2.744 unità, dalla Opel Corsa con 2.616 unità, dalla Mini Cooper SE con 2.432 unità e dalla Nissan Leaf con 2.247 vendite in ottobre

In forte calo le vendite della Tesla Model 3: solo 853

Fuori dalla top ten sia in Europa che in Italia. Per la vettura la Tesla Model 3 che fino al mese di settembre era in testa alla vendite di modelli elettrici sia a livello europeo che anche nel nostro Paese si tratta di un autentico tonfo. I rappresentanti del brand californiano per l'Europa lo spiegano lo spiegano con ritardi dovuti al mancato arrivo della navi che avrebbero dovuto trasportare le vetture nel Continente europeo. Pur non fornendo da parte loro dei dati ufficiali alla Tesla fanno sapere che già entro la fine di novembre verranno recuperate tutte le mancate consegna di ottobre.

Grazie alla ID.3 il Gruppo VW è il primo produttore di auto elettrificate

Il successo delle ID.3 ha garantito, di conseguenza, che il Gruppo Volkswagen sia diventato il più grande produttore europeo di veicoli elettrici in ottobre, vista che rappresenta il 25% delle immatricolazioni sul mercato europeo. E' inoltre interessante notare che il produttore tedesco ha registrato una quota di mercato maggiore nella vendite di vetture soprattutto full electric (29%), grazie alla forte presenza in particolare nell'Europa settentrionale e nei Paesi scandinavi in assoluto ma anche negli altri Paesi del centro dell'Europa dove la richiesta di vetture 100% elettriche continua a crescere di mese in mese.

Il Gruppo Fca aumenta la quota europea del 5% in ottobre

Il Gruppo Italoamericano ha ottenuto il maggiore aumento della quota di mercato, anno su anno, in ottobre. La crescita a doppia cifra registrata dalla Fiat Panda che si colloca nuovamente nella top 5 per la prima volta da marzo 2020, insieme alle Jeep Renegade e Compass, ha aiutato Fca a crescere del 5% in ottobre. Anche Renault-Nissan ha aumentato la quota in Europa grazie a Renault e Dacia, il cui volumi sono aumentati rispettivamente del 2% e dell'1%. Seguiti da vicino da Suzuki che ha aumentato le vendite del 18% con una crescita a due cifre su quattro dei suoi modelli più popolari.