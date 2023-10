Auto, ecco la palette dei colori di tendenza per il 2024

In questo senso, negli ultimi anni PPG ha rafforzato lo studio sul colore e sviluppato ulteriormente le tecnologie a beneficio delle possibilità di realizzazione di design, con varietà e contrasti sempre più ampi. Un esempio di questo percorso è Paint Film, la tecnologia di coating che trasferisce la vernice sulla vettura attraverso un processo applicativo speciale. Il valore differenziante è che si tratta di una vera e propria vernice trasferita come un film, come una pellicola, pur essendo di fatto una vernice.

Styling digitale per l’automotive

Oltre al lavoro costante sul colore, un focus primario di PPG è la digitalizzazione. Infatti, a tre anni di distanza dall’annuncio in anteprima, PPG Automotive Oem Coatings ha accelerato il lancio di un programma di styling digitale per il settore automotive che comprende una “linea/figura di trasmissione” esclusiva, in grado di rappresentare con precisione lo stile dei colori dei modelli di auto. Il progetto di color styling in tempo reale permette di spaziare fra gli oltre 3mila colori attualmente a disposizione nell’archivio digitale PPG e applicarli nello showroom virtuale, dando una visione realistica delle tonalità, con attenzione agli effetti, ai cambiamenti in base alle luci e agli ambienti. In questo modo è possibile valutare il colore con un’esperienza tridimensionale e le forme digitali realizzate permettono di migliorare l’esperienza del rendering cromatico.

