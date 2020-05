Auto, ecco perché è fondamentale per la ripresa e la mobilità post Covid-19 Non solo casa ed edilizia, l’industria automotive deve essere ala centro delle politiche per la ripresa economica di Fabio Orecchini*

Una Volkswagen Id.3 in assemblaggio nella fabbrica di Zwickau. (Foto credit Mario Cianflone)

Le prime preoccupazioni del Governo, per far ripartire l'economia, sono state per la casa e l'edilizia. C'è però un altro dato di fatto dal quale non si può prescindere. Insieme alla casa, la grande protagonista dell'economia delle famiglie italiane è l'automobile.

Oggi tutti preferiscono parlare di mobilità e l'auto va certamente riposizionata nelle modalità di spostamento da utilizzare, specialmente in ambito cittadino.

L'automobile rimane però il mezzo di trasporto capace di garantire il massimo grado di libertà, si sicurezza ed è un prodotto industriale straordinario.

L'auto va evoluta, non combattuta. Ben venga un'aggressività fiscale nei confronti di chi ci porta via aziende, gettito fiscale e attività commerciali. Ma non basta. Serve anche un'aggressività industriale che preservi e rilanci l'industria meccanica di eccellenza, settore nel quale nel mondo siamo i più grandi concorrenti dei tedeschi.

Chi perde di vista l'auto guardando al rilancio dell'industria, chi la scambia per un prodotto del passato, si taglia invece fuori dal futuro.

L'Italia deve avere un mercato dell'auto in salute, basato su modelli ad emissioni sempre più basse e più sicuri sulla strada. Non basta la conferma degli striminziti incentivi precedenti, seppur con un maggiore finanziamento, stabilita nel Decreto rilancio.

Serve un Superbonus auto di più anni e su più gradini, che renda appetibile l'acquisto di una nuova auto con emissioni inferiori ai 95 g/km di CO2 già nel 2020.

Tra il 2021 e il 2025 si dovrà poi scendere ancora, per accompagnare il mercato all'obiettivo di arrivare al 2025 agli 80 g/km già fissati a livello europeo.

Le tecnologie elettrificate e le alimentazioni alternative, capaci di emettere anche meno sostanze inquinanti nocive in ambito urbano (CO, PM e NOx) – oltre ad abbassare i livelli di consumo e quindi di emissioni di CO2 – vanno premiate ulteriormente.

Basta considerare correttamente gli inquinanti emessi per fissare in modo oggettivo e nel rispetto della neutralità tecnologica, che è bene caratterizzi sempre il legislatore, appropriati livelli di incentivazione.

L'introduzione di un premio di vetustà, inoltre, può permettere di riconosce un valore economico ad ogni anno di età dell'auto permutata o rottamata.

Anche per l'acquisto di un buon usato, andando a valutare la differenza di età tra il veicolo permutato-rottamato e il modello acquistato.

Si tratta di una misura semplice, che può eliminare dalla circolazione dei veri e propri mostri ambientali che costituiscono anche un pericolo evidente sulla strada se si guarda alle statistiche sull'incidentalità e la sicurezza.

*Il professor Fabio Orecchini è ordinario di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente - Università degli Studi Guglielmo Marconi.

