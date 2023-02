Auto, ecco le più vendute in Europa: Dacia Sandero superstar a gennaio 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Dacia autentica superstar nelle vendite di nuove auto in Europa a gennaio. La classifica dei modelli più venduti elaborata da Jato Dynamics è infatti guidata dalla Dacia Sandero, con 20.836 unità +18%. La compatta, che nell’intero 2022 si era piazzata al secondo posto dietro alla Peugeot 208, è seguita dalla Volkswagen T-Roc e dalla Toyota Yaris. Al quarto posto un’altra Toyota, la Yaris Cross davanti alla Renault Clio, alla Dacia Duster, alla 208, alla Fiat 500, alla Opel Corsa e alla Vw Tiguan. Dacia superstar, non soltanto Sandero.

Oltre alla Sandero in classifica c’è anche il Duster

Nella top-ten di gennaio si ritrovano due modelli Dacia, a dimostrazione di come il valore del brand rappresenta un forte vantaggio competitivo in un momento di incertezza economica. Tra le novità di recente lancio, Jato ha inoltre evidenziato altre importanti performance da parte di Renault Austral, ma anche quelle della Toyota Corolla Cross, della MG 4 elettrica e della Mazda CX-60. A cui si aggiunge poi la Nissan X-Trail, la Peugeot 408 e l’Alfa Romeo Tonale che nel mese di gennaio è stata venduta in ben 2.169 unità.

Loading...

Rallentano le vendite delle Bev a causa degli incentivi

Quanto al solo segmento delle elettriche, la prima posizione è occupata dalla Tesla Model Y, seguita dalla Dacia Spring, dalle Volkswagen ID.3, ID.4 e dalla Nuova Fiat 500, sempre tra le prime posizioni nonostante la contrazione del mercato italiano delle elettriche. Le immatricolazioni di bev sono sì aumentate del 14% a 92.743 unità, ma il tasso di crescita è inferiore al +29% registrato nell’intero 2022. Senza opzioni convenienti da parte dei costruttori o incentivi da parte dei governi la domanda è ormai vicina al picco secondo gli analisti di Jato.

Mercato in crescita ma meno dei livelli pre-covid

Il mercato europeo delle nuove auto ha chiuso il primo mese dell’anno con immatricolazioni in crescita dell’11% a 907 mila unità, ma rimane lontano dai livelli pre-Covid. Stiamo vedendo segnali positivi, ma non sufficienti per riportare il mercato nella posizione in cui si trovava prima che la pandemia lo colpisse. La realtà è che potremmo non vedere mai più quel livello di vendite, sottolinano gli esperti di Jato.

Sempre in forte ascesa le vendite dei suv

La società britannica di analisi mette in evidenza anche il rafforzamento di un trend di mercato ormai inarrestabile. La crescita della domanda, infatti, è trainata per la maggior parte dai Suv piccoli, medi o grandi, con 464.900 unità vendute e un + 14%. Con una quota del 51,3%, per la prima volta i veicoli a ruote alte hanno rappresentato più della metà delle immatricolazioni di auto nuove in Europa.