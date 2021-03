Auto, ecco le più vendute in Europa a febbraio. Boom di elettriche e plug-in. Diesel ai minimi storici

Fra le elettriche c'è in testa la Tesla Model 3



Contro sorpasso della berlina a batteria del brand californiano che con 5.405 unità vendute (+55%) ha tenuto a distanza la Volkswagen ID.3 ferma a 3.557 unità senza alcun confronto con l'anno prima sto che è da soli pochi mesi in vendita. Segue da vicino la Renault Zoe con 3.547 unità (-45%) una delle poche in calo così come la Peugeot e-208 con 3.047 unità (-13%). Seguono la Kia Niro con 2.642 unità (+72%), la Volkswagen Up con 2.541% (+68%), la Hyundai Kona con 2,496 unità (+28%), la debuttante Nuova Fiat 500 con 2.153 unità, la Smart ForTwo con 2.012 unità (+113%) e ancora una Peugeot ma al debutto fra le elettriche più vendute, la 2008 con 1.992 unità.



Aumenta il mix delle elettrificate per modello



Sempre più importante, poi, l'impatto dei veicoli elettrici sulle vendite per modello tanto da fare registrare una media europea del 14%. Lo si nota dal mix di registrazioni per tipologia di carburante. Ad esempio, una su tre Land Rover immatricolate a febbraio sono elettrificate, rispetto al 7% del febbraio 2020.

Anno su anno, la quota di questi veicoli è aumentata di oltre 15 punti anche per Mercedes, Jeep e Volvo, perchè i produttori hanno continuato a diversificare l'offerta in particolare dei suv in risposta e all'aumento della domanda di alimentazioni alternative di PHEV dove in testa alle vendite c'è la Volvo XC40 e di EV dove a febbraio si è assistito al sorpasso della Tesla Model 3 sulla Vw ID.3.



I brand con la più alta percentuale di elettrificate



In testa naturalmente Testa col 100% della gamma, seguita dai cinesi di Geely che valgono il 45%, davanti al gruppo Jaguar & Land Rover col 31%, e a Mercedes col 27%. Il Gruppo Bmw incalza col 24%, davanti a Hyundai con 16% e alla Alleanza Renault-Nissan col 12%. Il Gruppo Volkswagen ha una quota di elettrificate dell'11% due punti più di Stellantis con il 9%. Seguono Ford col 5,7%, Honda con il 3,7%, Mazda col 3,3% e Subaru con lo 0,9% e Suzuki con una quota per ora pari allo 0,0%, ma destinata ad aumentare coi modelli full Ev e plug in Swace e Across grazie dalla collaborazione con Toyota.



I suv valgono quasi la metà delle vendite europee



Nonostante l'economia europea non sia nel suo momento migliore, i suv si sono confermati anche a febbraio il tipo di vettura più apprezzato rispetto alle quelle tradizionali. I modelli a ruote alte calano in un mese difficile di appena l'11%, rispetto alla perdita del 23% dell'immatricolato dei modelli tradizionali. E con il 43,6% guadagnano comunque la quota maggiore sul mercato.