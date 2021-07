Auto, ecco le più vendute in Europa a giugno. Volkswagen Golf ancora in testa

3' di lettura

Nel mese di giugno sono state immatricolate un totale di 1.268.683 nuove autovetture pari ad un aumento del 13% rispetto allo stesso di giugno del 2020. Ne danno conferma i dati dell’istituto di ricerca britannico JATO Dynamics sulla base di quanto raccolto in tutti i 26 principali mercati del vecchio continente. Nonostante una sensibile crescita, il tasso di ripresa del mercato continentale è risultato notevolmente in rallentamento rispetto a quanto fatto registrate tra marzo e maggio di questa anno.

La crescita è rallentata dal ritorno del virus

Dall'inizio dell'anno, il mercato europeo delle auto nuove ha performato bene, tuttavia, l'impatto in corso ancora della pandemia finisce per continuare a incidere sul rilancio delle vendite di nuove vetture. I quasi 1,27 milioni le unità immatricolate a giugno, sono ancora decisamente in ritardo rispetto a 1,47 milioni di unità immatricolate nel 2019 prima della pandemia e di 1,6 milioni di unità vendute nel 2018.

Difficile che si possa ritornare ai livelli pre-covid

Alla Jato Dynamics questi dati li hanno commentati così “Le condizioni non sono ancora ideali e lontane da una ripresa consistente. Non è ancora chiaro se il mercato tornerà sui livelli pre-Covid o invece non succederà più". Il volume della prima metà del 2021 ha totalizzato un complesso di 6,41 milioni di unità, in aumento del 27% su base annua rispetto al 2020 , ma del 23% in meno rispetto al primo semestre registrato nel 2019, l’anno non colpito dal visus.

Le vetture più green registrano un nuovo record

Le auto a basse emissioni, Bev e Phev, hanno continuato a funzionare bene, registrando un nuovo record di quota di mercato totale del 18,5%, rispetto all'8,2% nel giugno 2020. Le immatricolazioni di BEV hanno totalizzato 126.000 unità in giugno, a cui si sono aggiunte le 104.000 unità delle Phev immatricolate. Fiat, Tesla, Skoda, Volkswagen e Ford hanno conquistato il maggiore aumento diquota fra le Bev, mentre Cupra, Jeep, Volkswagen, Renault e Seat hanno registrato i maggiori incrementi di quote di mercato nell'ambito delle vetture di tipo Phev.

Dove l’elettrificazione cresce di più in Europa

La domanda di vetture green è in costante crescita in tutta Europa, ma si sono registrato aumenti significativi delle quote di mercato in Norvegia (+24 punti), Svezia (+24 punti), Danimarca (+21 punti), Irlanda (+17 punti) e Germania (+15 punti). Al contrario, la quota di queste vetture è aumentata di meno dello 0,7 punti in Slovacchia, dell’1,4 punti in Romania e dell’1,6 punti in Polonia. La crescente popolarità di queste auto sta facendo registrare un certo impatto sul mix di alcuni marchi in generale.