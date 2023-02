Auto economiche / Citroen C3

La Citroen C3 rappresenta un esempio perfetto dell'aumento dei prezzi che ha colpito l'intero settore. Nel 2020, al momento del debutto della versione restyling, il listino per la versione benzina da 83 cavalli partiva da 14.100 euro. Oggi per guidare la compatta transalpina si parte da 17.150 euro. Nonostante l'aumento di prezzo, la C3 rappresenta al meglio il nuovo corso di Citroën inaugurato con Cactus, ereditandone molti dettagli a partire dagli airbump. Il frontale propone i classici gruppi ottici su due livelli, mentre al posteriore si ritrova il family feeling della C1. Un compendio di tutti i concetti stilistici delle ultime creazioni Citroën, che dà vita a un'originalissima compatta. All'interno plancia dalle linee pulite e minimaliste con touch screen centrale a comandare tutte le funzioni della vettura. Le maniglie interne delle portiere a cinghia (in pelle) riprendono ancora una volta i concetti stilistici di Cactus. Innumerevoli le possibilità di personalizzazione e debutto per il sistema Connected Cam, una telecamera che consente di riprendere e condividere in tempo reale le proprie esperienze di viaggio. Ma anche, in caso di incidente, di allertare i soccorsi e registrare i 30 secondi precedenti all'impatto e il minuto successivo. Nel dettaglio la versione selezionata è la Citroen C3 PureTech 83 S&S You, lunga 400 cm, larga 175 cm, alta 147 cm con un bagagliaio da 300 litri. Nella versione PureTech 83 S&S You! costa 17.150 euro con motore a benzina di 1.199 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 61 kW/83 cavalli ed una coppia massima di 110 Nm a 3.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di CO2 sono di 132 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 13,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 169 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.

