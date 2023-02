Auto economiche / Mazda 2

Prezzo entro i 20.000 euro per la Mazda 2. La piccola vettura dinamica ed elegante a marchio Mazda si rinnova grazie a importanti aggiornamenti a livello tecnico che la rendono ancora più efficiente in termini di consumi ed emissioni e più raffinata nel design. Per migliorare l'esperienza di guida sono stati adottati i più recenti sviluppi della Skyactiv-Vehicle Architecture di Mazda ed è stato ulteriormente affinato il sistema di sospensioni per maggiore comfort e silenziosità all'interno dell'abitacolo. A livello stilistico, fa il suo ingresso nella gamma colori una nuova tinta Platinum Quartz a doppio strato: utilizza come base un elegante colore platino di elevata qualità, che lascia sulle zone in piena luce un aspetto bianco setoso, mentre quelle meno illuminate emanano una sensazione di semitrasparenza simile al quarzo. Sul lato dell'infotainment, la Mazda2 presenta una più completa dotazione grazie alla connessione wireless Apple Carplay. Nel dettaglio la versione scelta è la Mazda2 1.5L Skyactiv G Evolve, lunga 407 cm, larga 170 cm, alta 150 cm con un bagagliaio da 280 a 950 litri. Nella versione 1.5L Skyactiv G Evolve costa 19.000 euro con motore a benzina di 1.496 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 55 kW/75 cavalli ed una coppia massima di 135 Nm a 3.800 giri/min. La trazione è anteriore. Le emissioni di CO2 sono di 109 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 171 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.021 kg.

Per saperne di più clicca sul listino