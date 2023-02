Auto economiche / Peugeot 208

Prezzo inferiore ai 20.000 euro anche per la Peugeot 208, realizzata sulla stessa piattaforma della Opel Corsa. L'ultima generazione di 208 si afferma per il design personale, che trasmette modernità ed energia. Uno stile dinamico che strizza l'occhio alla sportività e segna un passo importante verso il futuro. Quale nuovo elemento di questa visione del futuro, la 208 è stata proposta sin dal lancio con tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel o elettrica. Nel dettaglio la versione selezionata è la Peugeot 208 PureTech 75 S&S, lunga 406 cm, larga 175 cm, alta 143 cm con un bagagliaio da 265 litri. Nella versione PureTech 75 S&S Active costa 18.200 euro con motore a benzina di 1.199 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 55 kW/75 cavalli ed una coppia massima di 111 Nm a 2.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 40 litri. Le emissioni di CO2 sono di 94 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 13,2 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 174 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.055 kg.

