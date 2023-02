Auto economiche / Prezzo reale delle auto

Comprare un'auto nuova sta diventando sempre più complicato. Oltre a tempi di consegna in alcuni casi superiori ai 12 mesi, i listini stanno mettendo a dura prova le tasche degli italiani. Se fino a qualche anno fa l'offerta di modelli entro i 20 mila euro era corposa e in grado di andare oltre il segmento delle citycar, grazie agli sconti e alla presenza di vetture a km0, oggi la situazione è ben diversa. Il motivo? La scontistica si è ridotta drasticamente, se addirittura non presente, e soprattutto i tassi di finanziamento sono in grado di far aumentare il costo della vettura anche del 50%. Scopriamo ora 15 modelli con un prezzo di listino entro i 20.000 euro. Visto il rapido variare delle promozioni offerte dai costruttori, è indicato consultare direttamente il configuratore ufficiale.

