Auto economiche / Renault Clio

Arriva sempre dalla Francia un'altra proposta a meno di 20.000 euro, merito del listino abbinato alla Renault Clio con motorizzazioni a benzina. L'ultima generazione di Clio è il primo veicolo della gamma Renault ad essere dotato di dispositivi che permettono la guida autonoma di secondo livello, è il primo modello ibrido della casa francese (la motorizzazione E-Tech full hybrid arriverà nel primo semestre 2020) e presenta il nuovo sistema multimediale connesso Easy Link, il cuore pulsante dello Smart Cockpit della vettura. Di serie il sistema Highway and Traffic Jam Companion che gestisce frenata e ripartenza automatica da 0 a 170 km/h e si combina, nello stesso intervallo di velocità, all'azione del Cruise Control adattivo, nonché (da 70 a 180 km/h) al sistema di mantenimento della corsia, così come la frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti, l'avviso distanza di sicurezza e il riconoscimento dei segnali stradali. Nel dettaglio la versione selezionata è la Renault Clio SCe 65 Equilibre, lunga 405 cm, larga 180 cm, alta 144 cm con un bagagliaio da 391 a 1.069 litri. Nella versione SCe 65 Equilibre costa 17.200 euro con motore a benzina di 999 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 49 kW/65 cavalli ed una coppia massima di 95 Nm a 3.600 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 42 litri. Le emissioni di CO2 sono di 121 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 17,1 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 160 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.042 kg.

