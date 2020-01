Auto ed emissioni di CO2, partite le nuove nuove regole dell’Unione Europea

(Fotogramma)

1' di lettura



Dal primo gennaio è in vigore il nuovo regolamento che stabilisce gli standard ai quali si devono attenere i costruttori in materia di emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i furgoni.

Lo rende noto la Commissione europea precisando che i produttori dovranno ora raggiungere nuovi target più severi fissati per le emissioni medie a livello di flotta di auto e furgoni nuovi immatricolate in un determinato anno.



Entro il 2025, i produttori dovranno ridurre le emissioni a livello di flotta del 15% sia per le auto che per i furgoni, rispetto ai livelli del 2021. Entro il 2030, dovranno raggiungere una riduzione del 37,5% per le auto e del 31% per i furgoni.

Il regolamento include anche un meccanismo per incentivare l'adozione di veicoli a emissioni zero e basse. Il regolamento secondo la Commissione sarebbe modo neutrale sotto il profilo tecnologico. In realtà, secondo case costruttrici analisti, molti media osservatori dell’industria si tratterebbe di provvedimenti fortemente sbilianciati verso la tecnogia full electric.