Auto elettrica, accordo Gm-Lg Chem per maxifabbrica Usa di batterie

LG Chem, è stata scelta da GM come fornitore per le celle a batteria della prima generazione di Chevrolet Volt, lanciata nel 2010. Per la più recente Bolt, nota in Europa come Apera-E, GM ha coinvolto LG in maniera completa di dalla fase iniziale della progettazione. Sulla vettura hanno lavorato infatti gli specialisti di vari aziende del gruppo coreano: LG Vehicle Components ha guidato un team di aziende tra cui LG Chem, LG Innotek e LG Display per la progettazione della. LG Electronics ha investito oltre 250 milioni di dollari per una allestire le linee di produzione a Incheon in Corea dei componenti per la Bolt EV.

