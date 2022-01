Auto elettrica, la carica delle aziende cinesi minaccia l'indotto europeo?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'investimento da 1,3 miliardi della jv Usa-Cina Silk Faw potrebbe suonare come un campanello d'allarme. I cinesi sono pronti a colonizzare la componentistica italiana? Il sospetto è lecito, anche perché il mercato cinese dell'Auto nel 2021 non solo è cresciuto come non accadeva dal 2017 (+3,8%) ma ha visto una vera esplosione delle vendite per i Nev, i new energy vehicles, ovvero le auto a batteria e ibride: +157,5% a 3,52 milioni di unità secondo Caam (China Association of Automobile Manufacturers...