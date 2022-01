A che punto è la dotazione di colonnine pubbliche in Italia

Quasi 3000 punti di ricarica non collegati

Come rilevato da molti utilizzatori di auto elettriche, spesso si trovano colonnine non collegate o o non funzionanti. Infatti nonostante l’aumento dei punti di ricarica circa il 12% - circa 3000 punti -delle infrastrutture installate risulta attualmente non utilizzabile dagli utenti finali, in quanto non è stato finora possibile finalizzare il collegamento alla rete elettrica da parte del distributore di energia o per altre motivazioni autorizzative. Questa percentuale è però in miglioramento, se si considera il 22% di marzo e il 15% di giugno.

Punti di ricarica, la divisione nazionale e regionale

A livello geografico, il 57% circa dei punti di ricarica sono distribuiti nel Nord Italia, il 23% circa nel Centro mentre solo il 20% nel Sud e nelle Isole. Per quanto riguarda la divisione regionale, la Lombardia è la più connessa con con 4.380 punti pari al 18% del totale. A seguire troviamo Piemonte e Lazio (entrambe al 10% del totale), Emilia Romagna e Veneto (9% ognuna ) e Toscana (8%)