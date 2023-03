Auto elettrica e neutralità tecnologica: la filiera italiana incontra il Ministro dell’ambiente

La posizione delle associaizoni

Michele Crisci, Presidente di Unrae, ha riconosciuto il ruolo avuto dal Governo nell'apertura del dibattito sul 2035: «Come Associazione siamo per la neutralità tecnologica e vediamo di buon grado la visione del Governo e l'impegno per accompagnare la transizione. È ora anche di mettere mano alla fiscalità dell'auto aziendale per promuovere la transizione».

Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, ha sottolineato come l'Italia è stato l'unico Paese che nell'Unione ha ridotto gli acquisti di elettrico: «Forse meglio degli incentivi, che provocano prima euforia e poi depressione, sarebbe il caso di pensare a qualcosa di strutturale sul tema della fiscalità dell'auto aziendale allineandoci al resto dell'Europa sul tema della detraibilità IVA e della deducibilità dei costi».

Italo Folonari, Vicepresidente di ANIASA, ha affermato che «i noleggiatori sono per definizione tecnologicamente neutrali. Gestiamo le vetture che ci chiedono i clienti. La confusione sul tema motorizzazione sta determinando una crescita del noleggio; anche i privati nell'incertezza sulla scelta modello e della motorizzazione, preferiscono affidarsi al noleggio. Il noleggio può accelerare concretamente la transizione ecologica».

«Dobbiamo fare i conti con la realtà industriale ed energetica del nostro Paese», ha affermato Flavio Merigo, Presidente di Assogasmetano, «le nostre rinnovabili non crescono. Le promesse sui costi più bassi delle auto elettriche andranno verificate sul campo. Oggi esistono delle soluzioni “in casa” per ridurre le emissioni, come il biometano. Una tecnologia che possiamo sfruttare domani».

Paolo Scudieri, Presidente di ANFIA ha infine ricordato come «il settore automotive è un cardine dell'economia italiana ed europea e del bagaglio culturale che in esso si conserva. Da Euro 0 a Euro 6 sono state abbattute del 90% le emissioni di NOx e l'impegno per ridurre tutte le emissioni c'è sempre stato. Il salto tecnologico dell'elettrico è un salto senza rete, non possiamo permettercelo. Infrastrutturazione del Paese e autonomia energetica sono fattori fondamentali per la promozione della diffusione dell'elettrico».