Auto elettrica e nuovi lavori: la ricetta del Politecnico per la mobilità sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mobilità sostenibile: alle prese con le sfide delle tecnologie e delle competenze per consolidare la crescita sul mercato italiano. Nel 2021 l’auto elettrica ha fatto passi in avanti importanti, interessando quasi una immatricolazione su dieci, come sottolinea Simone Franzò, direttore dell’Osservatorio Smart Mobility dell’Energy & Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano. Una attenzione ai nuovi modelli di mobilità che prende forma a partire dal 2020 e che non si arresta con la pandemia.

Il 70% dei possessori di auto elettrica ha la ricarica privata

Secondo il report Smart Mobility 2021, infatti, nel corso del 2020, sono state immatricolate 59.875 auto elettriche (+251% rispetto all'anno precedente): il 4,3% sul totale delle immatricolazioni, registrando un incremento del 3,4% rispetto all’anno precedente.

Loading...

Nei primi nove mesi del 2021, il trend si è rafforzato, facendo registrare un complessivo di circa 100.000 veicoli elettrici. «Le prospettive di crescita del settore – commenta Franzò – sono interessanti, un ruolo importante spetterà ai policy maker e alle decisioni in merito agli incentivi. Altro tema di rilievo è quello relativo all’infrastruttura di ricarica: ad oggi oltre il 70% dei proprietari dispone di punto di ricarica privato. La rimanente parte si divide in modo quasi equo tra chi utilizza colonnine presso il luogo di lavoro e chi usufruisce di quelle pubbliche. Nei prossimi anni questa combinazione cambierà, con un rilievo maggiore della componente pubblica».

Corsi di formazione e posti di lavoro

Parlare di mobilità elettrica, però, significa soffermarsi solo su uno dei pilastri di quella sostenibile, che poggia anche su sharing mobility, con implicazioni sociali relative al passaggio dall’idea di proprietà a quella di condivisione, e sul trasporto pubblico locale, asset strategico nella riduzione dell’impatto ambientale del comparto trasporti.

Sullo sfondo c’è, poi, una nuova sfida: le conseguenze di questa trasformazione sull’occupazione. «Passare da veicoli alimentati con motori a combustione interna a veicoli elettrici avrà un impatto forte sulla filiera – sottolinea Franzò –. Serve ripensare le logiche tradizionali del comparto automotive, guardando a nuove opportunità, come quelle offerte dal mondo delle batterie o dalle realtà dell'elettrotecnica ed elettronica, in cui l'Italia esprime competenze importanti. In questo scenario è decisivo dialogare con nuove figure manageriali, da qui l'idea del Politecnico di Milano di realizzare un percorso di studi in Smart Mobility Management, finalizzato alla formazione di professionisti chiamati a sensibilizzare e abilitare le aziende a sfruttare i nuovi trend».