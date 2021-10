Auto elettrica, agli italiani piace ma i costi eccessivi frenano gli acquisti

5' di lettura

Dal 2035 l'Europa dirà addio alle auto endotermiche per far posto a quelle elettriche con la messa al bando dei motori diesel e benzina. L'obiettivo primario dichiarato dell'Unione Europea di ridurre le emissioni di CO2 almeno del 55% è ormai alle porte: la strada dell'elettrico sembra già tracciata. Ma la domanda è: gli italiani sono pronti al cambiamento e sufficientemente informati?



La ricerca Continental

Il terzo Osservatorio Mobilità e Sicurezza organizzato da Continental Italia mette in luce percezioni, informazioni, giudizi e aspettative del popolo italiano riguardo la mobilità elettrica. L'Osservatorio fa una panoramica di un'Italia interessata e incuriosita dalla svolta elettrica ma non ancora pronta ad affidarsi completamente a questa nuova frontiera. I dati emersi raccontano come i più favorevoli alla transizione siano i giovani, mentre le generazioni più adulte, che però hanno il maggiore potere d'acquisto, siano le più ostili al cambiamento. L'esperienza al volante fondamentale per comprendere il prodotto Ad oggi solo un italiano su otto ha provato a guidare una Bev (Battery Electric Vehicle) a fronte di diversi segmenti di mercato potenziali quali ad esempio coloro che vivono in provincia, in una casa autonoma con spazio per una colonnina e percorrono meno di 150 chilometri al giorno, pari circa al 71% degli intervistati. In questo processo di transizione se le case automobilistiche, i noleggiatori, le reti concessionarie e i fornitori di energia elettrica lavoreranno in sinergia per fornire ad esempio canoni anziché listini, comprensivi di wall box a condizioni interessanti e comprensivi di auto tradizionali per i viaggi lunghi o per il weekend, si potrebbero fare dei grandi passi in avanti verso gli obiettivi prefissati dall'Europa.

Interesse e informazione

Gli italiani sembrano essere abbastanza interessati; infatti, su una base campionaria, composta da 3.000 unità (all'interno di ogni area geografica sono state rispettate le relative proporzioni demografiche presentate dall'Istat) dei cittadini con un'età compresa tra i 18 e i 75 anni, il 76,8% degli italiani si dichiara interessato a partecipare al processo di transizione, ma al momento non è intenzionato ad aprire il portafoglio per comprare un'auto elettrica.La propensione all'acquisto dei consumatori risulta dunque essere bloccata da ragioni economiche, infrastrutturali e di prodotto che, al momento, sembrano essere barriere difficili da superare. Oltre ad essere interessati, gli italiani sono anche informati: tre consumatori su quattro (74,7% degli intervistati) identificano correttamente le proposte BEV e ibride presenti sul mercato; tuttavia, quando si parla di un veicolo ibrido plug-in, la percentuale degli informati scende al 47%. I più preparati restano coloro che hanno provato a guidare l'auto elettrica e sono disposti ad acquistarne una.

Chi sono i più interessati al cambiamento

Due italiani su tre, ovvero il 66,1% degli intervistati, si dichiarano potenzialmente interessati all'acquisto di un'auto elettrica (il 55,5%) oppure affermano di essersi informati o addirittura di possederne già una (il 10,6%). Molto dipenderà quindi da come si muoveranno i protagonisti dell'ecosistema della mobilità che hanno davanti a sé la grande opportunità di modificare l'approccio delle persone avvicinandole all'elettrico. I più interessati risultano essere uomini di età compresa tra i 27 e i 41 anni che vivono al sud i in zone di Provincia, hanno un garage dove poter installare una wall box e posseggono un'auto di proprietà alimentata a benzina con la quale percorrono tra gli 11 e i 50 chilometri al giorno.

Come reagisce il mercato

Esiste un gap tra Italia ed Europa nel mercato della domanda di Bev. Nel nostro Paese le vendite totali di auto elettriche nel 2020 sono state il 4% rispetto al 10% dell'Unione Europea, per un totale del parco circolante elettrico al 0,25% rispetto al 1,07% europeo. I dealer italiani sono al momento poco reattivi a spingere l'elettrico, nonostante ci siano sempre più modelli Bev sul mercato (+89% vs. H1'20) e i piani produttivi Oem (original equipment manufacturer) indichino un'espansione nei segmenti dove oggi l'elettrico è meno presente. La rete vendita è sicuramente indietro a causa della limitata conoscenza e del gap generazionale, i risultati migliori infatti arrivano dai venditori più giovani. Il concessionario è chiamato quindi a reinventarsi, trasformandosi da puro venditore a consulente di mobilità.