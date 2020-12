Auto elettrica pronta a sfondare come gli smartphone 20 anni fa

Ci vuole tanta fiducia per costruire una filiera europea delle batterie al litio capace di competere con i big asiatici, padroni incontrastati del mercato. Northvolt non ha ancora dimostrato di poterlo fare, per ora ha soltanto raccolto ingenti capitali e siglato accordi di partnership. «Che cosa ci manca in Europa? L’esperienza. Produrre batterie è complicato, soprattutto se si parte da zero. Gli asiatici hanno l’abitudine a lavorare su grandi volumi, in Europa siamo pieni di hub accademici, ma quando si tratta di produrre su larga scala siamo molto indietro».

Cerruti si intende di volumi, avendo lavorato per 15 anni nell’automotive tradizionale con Renault-Nissan, ed è quindi la persona giusta per mettere a confronto la vecchia industria dell’auto con quella che sta nascendo. «Ci sarà una grande selezione darwiniana. Da una parte abbiamo un ecosistema, quello del motore termico, affamato di volumi, ma che non cresce più e se non cambia è destinato all’estinzione. Dall’altra il mondo dell’elettrificazione, molto innovativo ma immaturo e con volumi bassi. Farlo crescere è una sfida enorme, simile a quella che affrontò a fine anni Novanta l’elettronica di consumo prima dell’esplosione degli smartphone. Il livello tecnologico è paragonabile, decisiva sarà la capacità di avere una supply chain integrata verticalmente».

Il passaggio da un mondo all’altro per Cerruti è arrivato in un weekend. «Era il 2012, lavoravo a Parigi a Renault-Nissan, la mia carriera era in una fase di grande comfort, avevo un bel team. Mi contattano da Tesla, vado in California per un colloquio, ne parlo con mia moglie e in un weekend decido di trasferirmi». A Tesla è stato 4 anni, di cui gli ultimi due come vicepresidente della global supply chain fianco a fianco con Peter Carlsson con cui poi ha fondato Northvolt. Gli anni in cui Tesla cominciava a far parlare di sé.

«Quando ho lasciato Tesla ero sicuro che avrebbe superato i suoi stessi obiettivi, ma solo con una massiccia diluizione del capitale. Mi sbagliavo. Stavamo bruciando denaro a una velocità pazzesca. Elon è stato davvero abile a difendere la struttura azionaria. Ha un’incredibile capacità di gestire l’azienda come un’imbarcazione leggera malgrado abbia raggiunto una certa stazza. La sua più grande qualità – lui ha il mio numero di telefono, io il suo, non ci sentiamo da un po’ di tempo ma sa cosa stiamo facendo – è quella di costringerti a spingere sempre più in là i confini di ciò che credi possibile. Fa un passo indietro solo quando lo metti di fronte alle leggi della fisica e gli spieghi che qualcosa è impossibile sulla base di quelle leggi. Tesla riuscirà a mantenere il vantaggio competitivo sul software, su cui è imbattibile. Il punto debole? La qualità percepita, le finiture, gli accostamenti, su questo a volte è un po’ sloppy (sciatta) e ha molto da imparare dalle case tedesche».

Cerruti è torinese, ma non ha mai lavorato in Italia. «La nazionalità dell’azienda per me non era importante. Dopo la laurea in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino ho fatto la tesi di dottorato al Centro ricerche Fiat dove mi hanno offerto un lavoro. Ero giovane, volevo più “brividi”, puntavo a imparare bene l’inglese, così sono andato a Londra. La prima esperienza di startup (un sito di offerte di lavoro online nel 1995) è stato un flop. A quel punto ho capito che avevo bisogno di un’azienda strutturata e ho iniziato a Renault, dove sono stato 15 anni seguendo le nozze con Nissan e lavorando a Tokyo, in India e a Parigi».