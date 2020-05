Auto elettrica: Volkswagen investe 2 miliardi di euro in società cinesi Il gruppo tedesco rileverà il 50% di Jag (auto elettriche) e il 26% di Gotion High-Tech (batterie)

Una Volkswagen elettrica riceve la sua carica di energia. (REUTERS/Bobby Yip/)

Volkswagen investirà 2 miliardi di euro in due società cinesi del comparto dell'auto elettrica. Il gruppo tedesco rileverà il 50% di Jag, controllata dalla statale Jac Motors, e aumenterà il peso della joint venture Jac-Volkswagen dal 50% al 75% per circa 1 miliardo. In aggiunta, si legge in una nota, la compagnia rileverà il 26% di Gotion High-Tech, produttore di batterie, per 1,1 miliardi. La Cina vale il 40% delle vendite globali di Volkswagen ed è il principale mercato delle quattro ruote del pianeta, con la leadership anche nell'elettrico.



La Cina, sottolinea in un comunicato il gruppo, è «il più grande mercato della mobilità elettrica del mondo» e «nel 2025 verranno venduti 1,5 milioni di nuovi veicoli energetici nel paese». «Prendendo il controllo della joint venture, la Volkswagen si sta muovendo verso altri modelli e infrastrutture elettrici» ha affermato ancora il colosso tedesco.



Da ricordare che il gruppo il gruppo Volkswagen ha varato un piano di investimenti sul fronte dell'auto elettrica da 44 miliardi di euro entro il 2023.



In questo piano rientra anche la famosa piattaforma modulare Meb, per le auto elettriche che ha debuttato sulla Volkswagen ID.3 e darà vita modelli della gamma Id (che rappresentano la terza era di Vw dopo il Maggiolino e la Golf) e vetture a marchio Audi, Seat e Skoda.



La piattaforma Meb (Modularer Elektrobaukasten in inglese Modular Electric Toolkit) Nata grazie ai forti investimenti stanziati dal marchio tedesco, arrivati a circa 80 miliardi di euro complessivi, è il punto centrale per arrivare all'obiettivo di vendere 15 milioni di veicoli elettrici entro il 2025 grazie agli 80 modelli elettrificati attesi nei prossimi 11 anni.