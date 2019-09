Auto elettriche, i 10 modelli sotto i 40mila euro pronti per il mercato italiano di Corrado Canali

Visto che il 2020 è ormai considerato l'anno zero della rivoluzione elettrica, le Case automobilistiche stanno aggiornando la loro agenda di lanci di nuovi modelli non solo elettrificati, ibridi o plug-in, ma anche elettrici che nonostante siano i più complicati da vendere cominciano a fare capolino nei listini dei costruttori. E di più nei prossimi anni a cominciare dal 2020 quando saranno in vendita molte delle novità a batteria presentate al Salone di Francoforte