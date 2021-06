Auto elettriche / 10 novità dalle compatte, ai suv fino alle supersportive

Le nuove auto elettriche arrivate sul mercato sono in grado di accontentare anche il cliente più esigente. Scorrendo il listino non mancano modelli adatti alla città come il quadriciclo leggero Ami proposto da Citroen fino alla potente Audi e-Tron GT. L'offerta comprende modelli che riportano la mente al passato, come la nuova Fiat 500 3+1 elettrica, o van destinati al trasporto di persone grazie all'arrivo sul mercato della Mercedes Eqv.

