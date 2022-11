Auto elettriche, 5 anni di Ionity: ecco la situazione dell'infrastruttura di ricarica in Europa e in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La mobilità elettrica è in piena espansione in Europa e la rete di ricarica di Ionity è una dei tasselli fondamentali per questo processo: dalla sua fondazione cinque anni fa, nata nel 2017 dalla joint venture tra le case automobilistiche Bmw Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes Benz e Volkswagen Group con Audi e Porsche, insieme a Global Renewable di BlackRock Power Platform come investitore finanziario.

Cinque anni in numeri

Quasi un milione di conducenti hanno effettuato un totale di circa sei milioni di sessioni di ricarica presso le stazioni, che oggi offrono 1.900 punti di ricarica in 24 paesi europei. Questi numeri si traducono in 430 aree di ricarica operative (ogni piazzola ha una media che va da sei a dodici colonnine di ricarica) e 56 in costruzione. E sono 180 le persone impiegate in questa realtà.

L’importanza della rete per la e-mobility europea è dimostrata da una serie di numeri: oltre 850 milioni di chilometri sono già stati percorsi con energia proveniente da fonti 100% rinnovabili che utilizzano solo vneto, acqua, sole e biomassa caricata presso le stazioni Ionity: l’equivalente di oltre 1.100 viaggi sulla luna e ritorno.

Inoltre con una potenza fino a 350 kW per punto di ricarica, la cosiddetta Hpc (high Power Charging), i veicoli possono usufruire di una ricarica ultraveloce.

Obiettivo: entro il 2025 le stazioni operative in Europa diventeranno 7mila

La mobilità elettrica è in crescita e la rete di ricarica in costante aumento e l’espansione della rete di ricarica Hpc. Gli investimenti riguardano anche le nuove tecnologie, prodotti e servizi per le stazioni con l’obiettivo di rendere la ricarica ancora più semplice e conveniente.