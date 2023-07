Auto elettriche, A2A amplia l'infrastruttura di ricarica in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Centoventotto nuovi punti di ricarica A2A in Emilia Romagna. In questo modo, A2A amplia la propria infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici sul territorio nazionale, rafforzando la sua presenza in Emilia Romagna come player nel settore e-mobility.



Nuovi accordi per la diffusione della mobilità elettrica



A2A, società multiservizi italiana che opera nei settori ambiente, energia, calore e tecnologie per le città intelligenti, ha stretto nuovi accordi con i Comuni di Bentivoglio, Casalecchio di Reno, Ozzano dell'Emilia e Forlì. Il Gruppo si impegna a predisporre a servizio dei cittadini ulteriori 128 punti di ricarica portando a 180 il numero complessivo delle prese disponibili nelle province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Forlì-Cesena.L'installazione delle nuove colonnine si inserisce nel più ampio programma per la mobilità elettrica urbana ed extraurbana che il Gruppo guidato da Renato Mazzoncini realizzerà in Italia entro il 2030.



Obiettivo: 22mila punti di ricarica



Il Piano strategico decennale, volto a contribuire alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del Paese, prevede infatti investimenti pari a circa 280 milioni di euro per la realizzazione di un'infrastruttura capillare e di 22.000 punti di ricarica tra ultrafast (ad alta potenza) e CityPlug (a bassa potenza e overnight).

Un progetto che conferma la capacità di A2A di interpretare e dare una risposta concreta alle varie esigenze dei cittadini relativamente alla mobilità, diventando un punto di riferimento per loro oltre che un partner tecnologico per le amministrazioni locali e per gli stakeholder del settore automotive.

Grazie alla creazione di un sistema integrato di servizi innovativi, il Gruppo semplifica l'esperienza d'uso del viaggiare elettrico, accompagnando persone e imprese verso scelte di mobilità sostenibile che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas serra e il ricorso ai combustibili fossili.

Un risultato reso possibile dalla fattiva collaborazione con gli enti e le comunità locali, come accaduto a Brescia con l’installazione delle colonnine City Plug a bassa potenza e senza limiti di tempo.