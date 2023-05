Auto cinesi, accordo per i chip tra la cinese Chery e STMicroelectronic

La rete di vendita raggiunge i 1500 rivenditori in 80 paesi. Il resto è storia di oggi. Chery, in occasione del recente Salone di Shanghai, ha anticipato la nuova strategia europea. Il colosso automobilistico cinese intende, infatti, espandersi nel Vecchio Continente a cominciare dall’Italia dove farà debuttare due nuovi marchi, Omoda entro la fine del 2023 e in una fase successiva anche Jaecoo. Entrambi utilizzano dei motori a basso impatto ambientale, ma capaci di rispondere alle esigenze di mobilità degli europei.Da sottolineare che molte DR sono costruite da Chery.

Il brand Omoda e il modello «5»

Omoda è il nuovo brand col quale il costruttore cinese Chery debutterà entro la fine anno in Italia che è stato scelta come il primo Paese per il lancio nel Vecchio Continente. Il modello ad arrivare per primo in Italia sarà la Omoda 5: si tratta di un suv accreditato di 4,5 metri che sarà in vendita anche in una versione completamente elettrica. Ulteriori informazioni e i dettagli tecnici saranno svelate nei prossimi mesi a cui si aggiungeranno anche i prezzi di listino. l brand Omoda sin dal debutto in Cina ha offerto vetture elettriche e ibride che adottano tecnologie coperte da ben 25.795 brevetti di cui 17.177, pari al 37% di brevetti autorizzati. Inoltre tutti i veicoli Omoda sono stata realizzati sulla base della strategia di sviluppo tecnologico siglata 457, numero che sta ad indicare quattro diverse piattaforme di propulsione, ma anche cinque sottosistemi in generale, a cui di aggiungono sette ulteriori tecnologie di base.

Il marchio Jaecoo e il modello «7»

Il nuovo marchio destinato al mercato Europeo si imporrà come marchio dedicato a suv e fuoristrada premium ma con un aspetto robusto e muscoloso. Jaecoo fonderà la propria immagine su valori quali il design accattivante, la ricca dotazione, la versatilità di utilizzo e un’ottima mobilità in offroad. Ma c’è di più: il nuovo brand arriverà anche in Italia. Lo farà a partire dal 2024, andando ad affiancare Omoda che invece debutterà entro la fine dell’anno con il suv sportivo Omoda 5, prima vettura che sarà commercializzata in vari mercati del Vecchio Continente.