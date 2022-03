Auto elettriche, arriva Mercedes EQS suv: svelate le prime immagini degli interni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mercedes ha rilasciato una serie di immagini che mostrano i dettagli degli interni del nuovo suv EQS elettrico che però debutterà solo nel 2023. Le immagini rivelano un cruscotto che è quasi identico a quello già visto sulla berlina elettrica EQS e sulla sua sorellina minore EQE.

Il suv EQS è la terza Mercedes elettrica ad essere stata realizzata sulla base delle nuova architettura dedicata espressamente agli EV. E come le berline EQS e EQE è disponibile con il mega cruscotto digitale MBUX Hyperscreen. Si tratta di uno display digitale da 56 pollici pari a 1.400 mm che in realtà prevede tre unità separate che sono un quadro strumenti di tipo digitale un touchscreen centrale e il terzo da 12,3 pollici proposto come un unico e grande pannello.

Loading...

Le dimensione gigantesche dell'Hyperscreen

I centimetri sono a dir poco gigantesche e che non hanno eguali in alcun altro modello della concorrenza. I passeggeri possono utilizzare il loro display per guardare un film o un contenuto video anche quando l’auto è in movimento, ma se il conducente cerca di dare un’occhiata al film, una telecamera abbassa automaticamente il display. Mercedes afferma che la seconda fila di sedili è regolabile elettricamente e che la terza fila è più confortevole di una GLE. E ancora che nel bagagliaio c’è spazio per quattro sacche da golf sia pure nelle configurazione a 5 posti. Per giustificare il prezzo di circa 110.000 euro il suv avrà materiali come il legno di magnolia.

Il powertrain è lo stesso dell'ammiraglia EQS

Sempre Mercedes sottolinea l'assoluta qualità del suono del sistema audio Dolby Atmos. Il brand di Stoccarda non ha rilasciato per ora dettagli tecnico del suv EQS, ma c'è da aspettarsi che l'offerta di powertrain possa rispecchia quella della berlina EQS sia in termini di potenza massima o anche di coppia oltre che di autonomia e anche di ricarica. Si partirà dal livello di potenza base di 292 e fino a 333 cv per la versione a trazione posteriore per poi arrivare ai 524 cv della 4 Matic a trazione integrale. La nuova EQS sarà disponibile anche in versione AMG da 650 cv fino ad arrivare al top di gamma che rappresentato dalla super esclusiva Maybach.