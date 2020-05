Auto elettriche, arriva la Volkswagen Id.3 Station Wagon

Anche l'assenza delle maniglie non è soltanto un vezzo: sono infatti sostituite da sensori e da superfici di tipo touch che si illuminano quando l'auto avverte la presenza della chiave o dello smartphone, creando un unico profilo luminoso con i gruppi ottici e i loghi Volkswagen che l'intera vettura. E i cerchi in lega da 22 pollici sono stati disegnati con un profilo aerodinamico e montati a filo della carrozzeria per rendere efficiente l'impatto con l'aria dell'auto.

Soltanto quattro posti a bordo tutti con sedute rigorosamente singole

Gli interni, con una disposizione a quattro posti con sedute singole, prendono le distanze dalla Id.3 e offrono un ambiente dal sapore più esclusivo, pur mantenendo l'approccio minimalista e la predilezione per le colorazioni chiare. Le finiture di pelle artificiale che in futuro potrà adottare anche superfici luminose e l'assenza di cromature sono un altro elemento di spicco, mentre l'interfaccia con il guidatore è garantita dallo schermo centrale da 15,6 pollici, ma anche dalla strumentazione digitale inserita nel piccolo schermo secondario e dall'head-up display con realtà aumentata destinato a diventare la principale fonte di informazioni per chi guida.

Le luci a Led integrate «ID. Light» nei montanti anteriori offrono poi ulteriori feedback visivi in base alle funzioni selezionate, ma anche ad animarsi per in vista dell'arrivo dei passeggeri a bordo indicano il processo di carica, l'attivazione degli Adas, l'arrivo di una telefonata e le informazioni di navigazione. Infine il vano bagagli offre 586 litri di capacità e integrata due monopattini elettrici ripiegabili pensati per la mobilità urbana o solo per raggiungere le zone dove l'auto non può arrivare.

Le prime specifiche tecniche e l'autonomia prevista per la futura wagon

Volkswagen ha ufficializzato per il momento che la nuova vettura verrà proposta con due varianti di powertrain: il modello standard avrà un singolo motore sistemato sull'asse posteriore per una potenza totale di 275 cv, mentre la 4Motion a trazione integrale proporrà anche un motore anteriore per una potenza complessiva di 340 cv. Quanto alle prestazioni la versione top di gamma è accreditata di un'accelerazione da 0 a 100 kmh in 5,4 secondi, mentre le batterie da 82 kWh consentiranno nella versione 2WD a due ruote motrici un'autonomia di 590 km con possibilità di ricaricare coi sistemi da 150 kW. Infine la velocità massima sarà unica e autolimitata fino a 175 km7h.