Auto elettriche, arrivano 1.000 stazioni Ionity accelera l’espansione della rete di ricarica veloce

Porsche Charging Service: circa 200mila punti di ricarica

I possessori di auto sportive di lusso come le Porsche possono accedere a punti di ricarica in tutto il mondo di proprietà di vari gestori, tra cui Ionity. Al momento, i punti di ricarica collegati in Europa sono quasi 200mila, in 20 paesi. Tra questi ci sono circa 6.500 colonnine con una potenza di ricarica di oltre 50 kW in corrente continua. La fatturazione è centralizzata e avviene tramite Porsche. Oltre alla rete della joint venture Ionity, Porsche sta programmando l'installazione di proprie stazioni di ricarica rapida lungo le principali direttrici di trasporto europee.