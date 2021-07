Auto elettriche, arrivano le gomme Pirelli con un indice di carico specifico

1' di lettura

Pirelli pensa ai veicoli elettri ed ibridi con un nuovo pneumatico che ora offre un nuovo indice di carico pensato appositamente per sostenere al meglio queste auto che sono caratterizzate da un peso maggiore dovuto alla presenza del pacco batterie. Il nuovo pneumatico, per differenziarsi dagli altri modelli, presenta la dicitura “HL” (high load) sul fianco e secondo Pirelli è in grado di sostenere un peso a terra maggiore di oltre il 20% rispetto a un pneumatico standard e tra il 6 e 9% in più di una versione XL a parità di misura. (d.l.)

