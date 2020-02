Auto elettriche, arrivano le offerte con noleggio lungo termine per i neopatentati I Bev (Battery electric vehicle) stanno affrontando un trend in crescita e i neopatentati possono accedere a questa tecnologia grazie ad alcune offerte ad hoc di Giulia Paganoni

2' di lettura

Le nuove generazioni sono spesso molto interessate alle innovazioni tecnologiche e hanno una certa predisposizione a guidare il cambiamento. Tra queste anche le auto elettriche sono argomento d'interesse per i neopatentati. L'elettrificazione della mobilità è quindi per le nuove generazioni una grande opportunità e questa tipologia di alimentazione aggiuntiva, rispetto a benzina e diesel, rappresenta per loro un elemento di grande interesse.

Autonomia per la città ok, ma prezzi alti

Sono ormai numerosi i costruttori automobilistici che offrono uno o più modelli 100% alla spina e con dimensioni da city car. Inoltre, dopo le ultime norme sulle emissioni e i blocchi del traffico a Milano e Roma, anche l'alimentazione è un fattore essenziale. Ma al momento, se da una parte il problema autonomia almeno in città può essere accantonato non si percorrono oltre 100 km al giorno), dall'altra parte il limite è dato dai prezzi di listino delle auto elettriche ancora alti per un pubblico di neopatentati.

L'offerta Peugeot: noleggio a lungo termine per i neopatentati

La casa del Leone, però, ha pensato ai neopatentati e alle loro disponibilità creando un'opportunità ad hoc: guidare il cambiamento a bordo di nuovi nuovi modelli elettrici francesi: la piccola e-208 e il suv e-2008 perché entrambi i modelli sono conformi alla normativa italiana in materia. Entrambi i modelli montano un batteria da 50 kWh che permette una percorrenza di 340 km per la e-208 e 320 km per il suv e-2008 secondo il ciclo Wltp.

Per l'occasione, Peugeot Italia ha realizzato un'offerta loro dedicata grazie al supporto di Free2Move, brand di gruppo Psa dedicato alla mobilità. La Casa del Leone offre ai Clienti neopatentati italiani la possibilità di mettersi alla guida delle nuove versioni 100% elettriche di 208 e 2008 con la formula del noleggio a lungo termine di 12 mesi con 15.000 km inclusi. Nel caso di Nuova e-208 Allure, ad esempio, il piano prevede un anticipo contenuto in 2.550 euro e undici canoni mensili di 199 euro, a fronte dei quali, oltre all'uso dell'auto, si avrà diritto anche ad assistenza stradale H24, Copertura assicurativa Rca, Antifurto con polizza Incendio e Furto.