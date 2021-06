Auto elettriche / Audi e-tron Gt elettrica

La prima Granturismo a zero emissioni, sviluppata dal reparto Audi Sport, è dotata della trazione integrale quattro elettrica ed è disponibile in due versioni, entrambe con batteria da 93,4 kWh: e-tron Gt quattro ed RS e-tron Gt. Quest’ultima variante è l'Audi più potente mai realizzata e può contare di serie su equipaggiamenti tecnici raffinati quali le sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera ed il bloccaggio elettronico del differenziale posteriore. La Gt elettrica è accreditata di un'autonomia sino a 487 km. Risultato cui contribuiscono l'aerodinamica attiva ed il sistema di recupero dell'energia. La raffinata gestione termica lavora in abbinamento al pianificatore degli itinerari e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente quante ricariche siano necessarie per raggiungere una destinazione e precondiziona la batteria in previsione del “rifornimento” a 800 Volt in corrente continua (dc) con potenze sino a 270 kW. È così possibile rigenerare 100 km d'autonomia in 5 minuti e ricaricare l'80% in meno di 23’. Oltre che a corrente continua, e-tron GT è ricaricabile (di serie) in corrente alternata su colonnine AC a 22 kW. Nel dettaglio la Audi e-tron Gt Rs Gt è una Coupé 4 porte 5 posti della Audi lunga 499 cm, larga 196 cm, alta 141 cm con un bagagliaio da 85 a 350 litri. Nella versione Rs Gt costa 149.800 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 475 kW/646 cavalli ed una coppia massima di 830 Nm. La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 250 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 2.420 kg.

