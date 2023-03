Auto elettriche Audi, la gamma Q4 e-tron si arricchisce di nuovi servizi e più potenza di ricarica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuova evoluzione per la gamma Q4 e-tron. Il marchio di Ingolstadt aggiorna il software che consente un incremento fino a 135 kW di potenza massima di ricarica in corrente continua (DC) delle varianti con batteria da 82 kW. Inoltre è possibile anche optare per la funzione di protezione dell’accumulatore che stabilisce quale soglia limite di rifornimento l’80% della capacità della batteria.

Nuova funzione Plug & Charge: niente schede o app

Non meno rilevante l’abilitazione della funzione Plug & Charge grazie a cui le auto ottengono l'autorizzazione automaticamente alla colonnina e avvia l’operazione senza bisogno di alcuna scheda o app. L’autenticazione avviene mediante comunicazione crittografata al collegamento del cavo di ricarica e il processo inizia senza ulteriori azioni. La fatturazione è altrettanto automatizzata, senza strumenti di pagamento fisici.

Loading...

Il nuovo update comporta dei vantaggi per la ricarica tanto pubblica quanto domestica. La funzione “Orario di ricarica preferito” aiuta a programmare il rifornimento a casa nelle fasce orarie più convenienti, ad esempio di notte. In aggiunta, la pianificazione della ricarica mediante la vettura o l’app myAudi rende ancora più efficiente l’operazione in corrente alternata (AC): qualora in inverno si opti per il pre-condizionamento dell’abitacolo, l'energia necessaria viene fornita da una fonte esterna quale la wallbox domestica o la colonnina pubblica.

Parallelamente, il software aggiornato del sistema di gestione termica ottimizza i consumi adattando il condizionamento della batteria in funzione della temperatura esterna e dello stato di carica.

Ampliamento dei servizi Audi Connect

L'aggiornamento software dedicato ad Audi Q4 e-tron e Audi Q4 Sportback e-tron amplia anche il portfolio dei servizi audiconnect. Infatti, consente agli utenti di creare profili personalizzati, salvando sia i dati di navigazione sia le destinazioni recenti, e schiude la possibilità di utilizzare il pianificatore degli itinerari e-tron trip planner da remoto, mediante l'app myAudi, così da definire un percorso, ricariche incluse, e inviarlo direttamente alla vettura. L'app myAudi può inoltre essere utilizzata per localizzare la posizione di sosta.