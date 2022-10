Auto elettriche: la batteria non cambia ma Opel Mokka-e ora ha più autonomia: 338 km

Nel caso di un veicolo elettrico, parte dell'energia può essere in ogni caso recuperata in fase di decelerazione oppure frenata, segnando un innegabile vantaggio nei confronti dei motori endotermici. La modalità B (brake) che rende ancora più sostanzioso il recupero dell'energia, si attiva direttamente dal selettore del cambio ed asseconda questa prerogativa sotto forma di un'azione pari all'effetto del freno motore in discesa. In questo modo, il motore elettrico diventa un generatore e converte l'energia cinetica della decelerazione in elettricità. Questa funzione è molto presente durante la guida e fa in modo che l'auto possa essere guidata quasi ed esclusivamente con il pedale dell'acceleratore.

Mokka-e raggiunge i 338 km di autonomia

Opel Mokka-e è il primo modello elettrico Opel a beneficiare di alcuni miglioramenti che aumentano l'autonomia elettrica fino a 338 km secondo il ciclo di omologazione Wltp.

L'autonomia è incrementata grazie all'efficienza della pompa di calore (dotazione di serie) che riscalda e raffredda l'abitacolo senza dover inserire il tradizionale riscaldamento, che ridurrebbe l'autonomia. Inoltre, chi possiede Opel Mokka-e può utilizzare l'app myOpel per programmare da remoto il pre-riscaldamento dell'abitacolo prima di partire, stando comodamente seduto sul proprio divano. Nel giro di pochi minuti l'abitacolo raggiunge una gradevole temperatura e il ghiaccio sui finestrini scompare.

Altri elementi che hanno contribuito a incrementare l'autonomia sono il nuovo rapporto di trasmissione e gli pneumatici di classe A+ da 17 pollici.

Potenza e prestazioni

Mokka-e, come gli altri modelli della gamma, monta un motore elettrico da 100 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh composta da 18 moduli formati da 12 celle per modulo. La coppia massima è di 260 Nm, è in grado di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e di coprire lo 0-100 in 9,1 secondi.